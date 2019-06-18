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Работники подмосковного хлебозавода объявили голодовку

15:08
  • вторник
  • 18 июня 2019

Люди не получают зарплату уже полгода

48 работников хлебозавода в подмосковном Сергиевом Посаде объявили голодовку. Они не получают зарплату уже полгода и на сегодняшний момент долг перед работниками составляет  почти 14 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сейчас хлебозавод находится на стадии банкротства, там введено внешнее управление. Месяц назад на предприятии отключили свет и газ за долги, и завод приостановил свою работу. В минувшую пятницу прошла встреча сотрудников с руководством и районной администраций. Деньги обещали дать, но этого так и не произошло, передает "ТВ Центр".

"В ближайшее время следователями будут допрошены потерпевшие, руководство организации и иные лица. Из государственных органов будут истребованы необходимые сведения о проверке организации, банковских счетах, а также документы налоговой отчетности с целью производства бухгалтерского исследования. Расследование по уголовому делу продолжается", - сказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

Головной компанией "Сергиево-Посадского хлебокомбината" является предприятие "Настюша", которая год назад была признана банкротом. В этот же холдинг ранее входил и московский хлебозавод "Черкизово", где проблема с выдачей зарплаты возникла в декабре прошлого года. Тогда в ситуацию вмешался мэр Москвы Сергей Собянин. Предприятие передали под управление комбинату "Черёмушки" и погасили сотрудникам долги.

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