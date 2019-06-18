Как помочь человеку с анорексией и булимией

В Москве работает первая клиника расстройств пищевого поведения

Первая в Москве клиника расстройств пищевого поведения открылась при больнице имени Алексеева. Целая команда специалистов помогает пациентам побороть опасные и мучительные недуги.

Задумчивый человек в белой ковбойской шляпе — такую карточку из настольной игры в ассоциации Настя Синицина выбрала, чтобы описать своё настроение на тренинге по эмоциональной поддержке.

"Это человек, который открыл дверь и смотрит вперёд. И впереди вот такой вот извилистый путь", - говорит она.

Такой же извилистый, как и лечение от тяжелых пищевых зависимостей: нервной анорексии и булимии. Насте 24, хотя на вид не дашь и 18. В 18 она и решила похудеть. Прилежная студентка к диете подошла ответственно, от еды отказалась совсем. Когда вес стал критически низким, а организм перестал принимать даже воду, девушка едва не попрощалась с жизнью.

"Каждый год умирает около 5% пациентов, которые страдают нервной анорексией. И около 10% ещё умирает в течение 10 лет. Почему? Потому что даже выздоровление на психическом уровне, к сожалению, зачастую уже не предполагает восстановления соматического уровня, который являлся последствием сбрасывания веса", - объясняет заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.

Довести себя до смертельно опасного состояния человек может сам. А чтобы спасти одного такого пациента, нужна армия специалистов и огромный арсенал разных процедур. Всё это появилось в первой и пока единственной в России клинике расстройств пищевого поведения при больнице имени Алексеева.

"Здесь происходит профессиональная интеграция и диетологов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов интенсивной терапии, гастроэнтерологов, психиатров, психотерапевтов, психологов", - говорит главный внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения города Москвы Георгий Костюк.

Похудев со 120 килограммов до 40, Владимир Ивашкин много лет жил в постоянном страхе поправиться. Лечь в стационар где, как Володя и ожидал, он оказался единственным мужчиной, решился ради родных. Жалко стало маму и брата, которые с ним намучились. Да и сам устал от себя и затяжной депрессии.

На поздних стадиях недуга у больных анорексией формируется искаженное восприятие собственного тела. Это серьёзное нарушение психики и приводит к навязчивому страху перед едой. Организм начинает её отторгать физически. Даже после курса лечения без постоянного контроля специалистов сорваться можно в любой момент. Первых пациентов, которых уже выписали из клиники, медики до полного выздоровления продолжают вести амбулаторно.

"Лечилась я тут, пролежала месяц. Основная поддержка это, конечно, поддержка психологов. Очень важна помощь девочек, которые лежат с тобой в стационаре. Никто так не поддержит и не поможет, как люди, которые с такой же болезнью столкнулись", - говорит Мария Сафонова.

Маше сейчас 20 лет. Четыре года длится её борьба с анорексией. Главное, о чём сейчас жалеют она и её близкие, когда болезнь только развивалась, такой клиники ещё не существовало.

Татьяна Сидорова, Михаил Бахтияров. "ТВ Центр".