Подари жизнь: на лечение 8-летней Василисы собрали более 2 млн рублей

Девочке предстоит курс лечения препаратом последнего поколения и пересадка костного мозга

Более двух миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря вам, зрителям нашего канала, на лечение восьмилетней Василисы Швыряевой. Накануне мы рассказали, что ей срочно нужна помощь.

Девочка страдает тяжёлым заболеванием, у неё - лимфобластный лейкоз. Спасти ребёнка можно - необходима пересадка костного мозга. Но сначала нужно пройти лечение препаратом последнего поколения. Денег на это лекарство у родителей Василисы нет.

Наш телеканал и Фонд "Подари жизнь" благодарят всех, кто оказался неравнодушным к судьбе девочки.