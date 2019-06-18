ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подари жизнь: на лечение 8-летней Василисы собрали более 2 млн рублей

15:14
  • вторник
  • 18 июня 2019

Девочке предстоит курс лечения препаратом последнего поколения и пересадка костного мозга

Более двух миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря вам, зрителям нашего канала, на лечение восьмилетней Василисы Швыряевой. Накануне мы рассказали, что ей срочно нужна помощь.

Девочка страдает тяжёлым заболеванием, у неё - лимфобластный лейкоз. Спасти ребёнка можно - необходима пересадка костного мозга. Но сначала нужно пройти лечение препаратом последнего поколения. Денег на это лекарство у родителей Василисы нет.

Наш телеканал и Фонд "Подари жизнь" благодарят всех, кто оказался неравнодушным к судьбе девочки.

Читайте также:
Новости по теме
Василиса Швыряева
Василиса Швыряева
Василиса Швыряева
Василиса Швыряева
Василиса Швыряева
Василиса Швыряева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.