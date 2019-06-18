Тропики и сад будущего: чем удивят на фестивале "Цветочный джем"

В Москве открылись новые площадки проекта

Яркие и благоухающие, изменчивые и гармоничные - сразу пять новых садов фестиваля "Цветочный джем" появятся в Москве уже скоро. Сейчас заканчивают высаживать последние растения. Авторы проектов - из самых разных стран, так что композиции точно не перепутаешь!

В каменных джунглях стихийно возник оазис. Возле станции метро "Баррикадная" создают один из проектов фестиваля "Цветочный джем". Авторы - итальянцы - решили разбить в столице "красный" сад.

"Если мы смотрим на Москву со стороны, мы видим много картин красного цвета, много импрессии. Мы решили, что это имеет отношение к Москве, поэтому мы высадили много растений с красными листьями", - сказала ландшафтный дизайнер из Италии Лоренца Бартолацци.

Колючие барбарисы, эхинацея пурпурная и красный клен. Краски не сгущаются. Скорее гармонично сочетаются друг с другом. Высаживают многолетние кустарники и деревья в специально подготовленный грунт. Растения привезли в столицу из ближайших питомников. Задача садовников - бережно оформить цветочную композицию, согласно замыслу авторов.

"У кого стебли потолще, тот и переносит переезд и посадку легче, а тоненькие, допустим, герани и колокольчики, они настолько нежные - и многие маленькие - что их нужно не сломать", - объяснила садовник Анна Дронова.

А в этом саду можно заблудиться. В парке "Музеон" расчерчивают цветочный лабиринт. Он направляет людей в центр, где можно наслаждаться красками лета, сидя под куполом из полотнищ ткани золотистого цвета. Такими воздушными авторы проекта изобразили золотые купола столицы. Дизайнер из Уругвая Алехандро О'Нейл вместе с коллегой из Китая Мэгги Ву все растения высаживают сами, вручную. В столицу они привезли настоящий средиземноморский микс - от обычного тимьяна до декоративных цитрусовых.

"Мы решили использовать здесь эти растения как краски весны, чтобы они распустились снова в северном климате, чтобы в Москве было очень много цветов этим летом, на этом фестивале", - сказал О'Нейл.

Фестиваль "Цветочный джем" в этом году - масштабнее и шире всех предыдущих. Свое видение сада в городе представят дизайнеры со всего мира. Такие декоративные мини-скверы будут постепенно "вырастать" в разных районах столицы. "Топографические цветочные истории" от финских дизайнеров покажут, как бывает изменчив пейзаж — в зависимости от сезона и времени суток, погоды и освещения. А на Рождественке можно будет увидеть "Гармонию диагоналей": все растения и геометрические формы создадут единый ансамбль. На Петровке разбивать сад будут на мелководном дне тропиков. А кому-то удастся даже заглянуть в сад будущего.

Необычные сады в столице в этом году будут цвести значительно дольше. Победителей конкурса определят только осенью. Так что все лето москвичи и гости города могут наслаждаться ландшафтным дизайном мирового уровня.

Елена Сахно, Алексей Овчинников, Александр Савин, "ТВ Центр".