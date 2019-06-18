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И ты, яичница? Названы вызывающие рак продукты

15:04
  • вторник
  • 18 июня 2019

Тревожная информация от ученых

Ученые объяснили, как жареная пища может провоцировать возникновение рака, болезни Альцгеймера, диабета и других заболеваний. 
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Как пишут "Известия", жареная пища содержит большое количество конечных продуктов гликирования (AGEs), то есть соединений молекул глюкозы с белками. Они запускают в организме человека "ложную тревогу", в результате чего активизируется иммунная система, а в клетках появляются повреждения, приводящие к разным опасным заболеваниям. 

При этом отмечается, что специалистам пока не удалось доказать четкую связь между употреблением жареной пищи и возникновением смертельно опасных заболеваний. 

По словам врачей, больше всего AGEs можно найти в жареном мясе, жирных сырах (особенно пармезане), оливковом масле, а также куриной грудке, прожаренной во фритюре. В "черный список" продуктов также попали майонез, жареные орехи, яичница и омлета. 

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