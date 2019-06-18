Самолеты Boeing перестали продаваться

В свою очередь конкурент Airbus заключил 123 контракта за один день

Американская корпорация Boeing не смогла заключить ни одного контракта на поставку своих самолетов в первый день международного авиасалона во французском Ле-Бурже.

Виной тому проблемный самолет Boeing 737 MAX, который за последний год упал два раза – в Индонезии и Эфиопии. В общей сложности погибли 346 человек. После этого полеты лайнера Boeing 737 MAX приостановили.

Задача компании Boeing в Ле-Бурже - убедить клиентов и поставщиков, что в будущем Boeing 737 MAX станет безопасным для полетов. Работы в этом направлении уже ведутся. Не исключено, что самолет переименуют.

А вот дела у главного конкурента Boeing Airbus идут отлично. За один день авиасалона компания заключила заказы на 123 самолета, пишет "Газета.Ru".