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"Какой красавчик!" Полежайкин из "Папиных дочек" изменился до неузнаваемости

15:19
  • вторник
  • 18 июня 2019

Свой былой образ экс-актер заклеймил словом "свинюшка"

Бывший актер Михаил Казаков, который сыграл школьника Полежайкина в сериале "Папины дочки", круто изменил свою жизнь и преобразился. 
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Зрители помнят Казакова толстым и смешным подростком, беззаветно влюбленным в Галину Сергеевну. За последние годы 31-летний мужчина сбросил несколько килограммов и нарастил мускулы. "Похорошел", "Выглядишь огненно", "Пипец, увижу ведь и не пойму, что Полежайкин", "Какой красавчик!" - постоянно пишут ему фанаты сериала.  

Казаков не щадит себя и описывает свой былой образ обидным словом "свинюшка". По его словам, 15-минутные тренировки в день творят чудеса. С недавних пор экс-актер начал заниматься легкой атлетикой. Он опубликовал в Instagram видео, на котором его друг или родственник мастерски выполняет сложный трюк, и написал в комментариях: "Я пока что учусь". 

Михаил Казаков занимается не только телом. Одна из последних книг, которые его заинтересовали, рассказывает о том, как навести порядок дома и в собственной жизни. Некоторое время назад он делился с друзьями своими размышлениями на разные темы. "Мы видим только то, на что смотрим, но суть увиденного зависит от наших знаний", - поведал бывший актер. 

Казаков не забыл о "Папиных дочках". Иногда мужчина выкладывает в соцсетях кадры из сериала и шутит о том, каким забавным пухляшом он был. К тому же он видится с коллегами по съемкам, в том числе с Елизаветой Арзамасовой, сыгравшей Галину Сергеевну. "Мишаааааня! Рада была нашей встрече!" - написала она после очередной встречи. 

С актерской карьерой Полежайкин покончил. Казаков живет в Твери, где он открыл магазин одежды. Он женился на девушке Елене, с который они одно время встречались, а потом жили порознь. Казаков воспитывает дочку супруги от первого брака. Интернет-пользователи говорят, что ребенок похож на него… Бывший актер мечтает о большой семье и говорит, что дети - это главное в жизни. 

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