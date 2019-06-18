Меркель забилась в конвульсиях в присутствии Зеленского (видео)

Канцлеру стало плохо на красной дорожке

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представители двух стран стояли на красной дороже в Берлине в ожидании национальных гимнов. Вдруг Меркель сильно затрясло. Она несколько раз меняла положение рук, пытаясь снять дрожь.

Не исключено, что причиной плохого самочувствия канцлера Германии стала жаркая погода – в Берлине сейчас +30.

Это первый визит Зеленского в Германию. Ожидается, что стороны обсудят прекращение войны в Донбассе и экономические отношения, пишет "Газета.Ru".