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Меркель забилась в конвульсиях в присутствии Зеленского (видео)

15:05
  • вторник
  • 18 июня 2019

Канцлеру стало плохо на красной дорожке

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представители двух стран стояли на красной дороже в Берлине в ожидании национальных гимнов. Вдруг Меркель сильно затрясло. Она несколько раз меняла положение рук, пытаясь снять дрожь.

Не исключено, что причиной плохого самочувствия канцлера Германии стала жаркая погода – в Берлине сейчас +30.  

Это первый визит Зеленского в Германию. Ожидается, что стороны обсудят прекращение войны в Донбассе и экономические отношения, пишет "Газета.Ru".

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