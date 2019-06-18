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После отравления Алибасов думает, что живет в СССР

15:25
  • вторник
  • 18 июня 2019

Его не смущает тот факт, что он работает на современном компьютере

Вернувшийся из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в свой дом под Москвой продюсер Бари Алибасов имеет проблемы с памятью. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.
Бари Алибасов и Чуча. История настоящей любви

По его словам, отец "входит в рабочий режим". При этом продюсер уверен, что сейчас на дворе конец 1980-х годов. Однако сам Алибасов-старший работает на современном компьютере.

По словам сына продюсера, во вторник тот целый день демонстрировал своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной сайт группы "На-На". Он показывал, как мог бы с ним работать. "И у него не возникает диссонанса. Я просто в шоке", - признался Бари Алибасов-младший.

По его словам, отец теперь продумывает новую программу группы "На-На". При этом врачи следят за тем, чтобы он не испытывал стресс из-за резкого осознания действительности, передает Агентство "Москва".

При этом директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин отметил, что продюсер чувствует себя лучше. Он интересуется событиями, которые происходили за время его пребывания в больнице, сообщает РИА Новости.

17 июня создателя знаменитой группы "На-На", получившего ожог четвертой степени из-за случайно выпитой жидкости для очистки труб, выписали из НИИ имени Склифосовского. Его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан. При этом сестра музыкального продюсера Зоя Воробьева обвинила семью Шукшиных в отравлении брата.

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Комментарий Бари Алибасова-младшего о дальнейшей реабилитации отца

 

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