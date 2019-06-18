На пяти бульварах можно познакомиться с творчеством великих художников

Сергей Собянин пригласил горожан на арт-фестиваль "Москва-Париж-Москва" и конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". На своей странице в соцсети "В Контакте" мэр Москвы рассказал, что арт-фестиваль посвящен открытию в Пушкинском музее выставки коллекции картин московского купца и мецената Сергея Щукина.

"Там будут полотна Моне, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо. Ну а сейчас на пяти столичных бульварах - Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском - можно познакомиться с творчеством великих художников и попробовать себя в живописи. До 23 июня пройдет больше 350 бесплатных мастер-классов для взрослых и детей", - написал Собянин.

С 20 июня по 8 сентября в городе пройдет фестиваль "Цветочный джем" станет завершающим в сезоне летних городских фестивалей цикла "Московские сезоны". Это самый крупный ландшафтный фестиваль в мире и по количеству проектов, и по площади, отметил Собянин. Свои сады смонтируют всемирно известные ландшафтные дизайнеры Италии, Китая, Уругвая и других стран.