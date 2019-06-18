Купер воспользовался отлучкой Шейк и увез дочку

Актера застукали в аэропорту

Папарацци засняли, как 44-летний актер Брэдли Купер поднимается с дочкой на борт частного самолета в Лос-Анджелесе.

В воскресенье, 16 июня, во всем мире отмечали День отца. Как пишет Daily Mail, на этот праздник голливудский актер, который расстался с русской моделью Ириной Шейк после четырех лет совместной жизни, привез двухлетнюю дочь Лею в аэропорт. Взяв ребенка на руки Купер, отягощенный двумя сумками, поднялся по трапу. Куда отправились отец с дочкой, неизвестно.

Тем временем Ирина Шейк проводит время в Италии. На днях она прогулялась по улицам Флоренции без нижнего белья и загадочно улыбнулась папарацци.

Напомним, слухи о расставании Шейк и Купера появились еще в мае. Говорят, что актер не захотел жениться на матери своего ребенка, поэтому их отношения разрушились. По другой версии, артист изменил супермодели с певицей Леди Гагой, в которую он якобы влюбился во время съемок фильма "Любовь родилась". Источники утверждают, что дочь Лея - это единственное, что еще связывает Купера и Шейк.

Видео: Шейк и Купер больше не любят друг друга