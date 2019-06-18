При встрече бомбардировщиков США с российским истребителем произошел инцидент

Самолеты носили позывные Hodor 51, 52, 53

Стали известны обстоятельства перехвата американских бомбардировщиков B-52H российским истребителем Су-27. Выяснилось, что при завершении полета с одним из американских самолетов произошло ЧП.

Согласно предварительным данным, у самолета мог выйти из строя один двигатель. В итоге ему пришлось аварийно сесть на базе ВВС Великобритании Милденхолл. Кроме того, известно, что все самолеты принадлежат пятому бомбардировочному крылу, которое базируется на авиабазе ВВС в Северной Дакоте. Один из них принимал участие в учениях НАТО в Балтийском море, а двое других — в маневрах в Румынии.

Бомбардировщики ВВС США носили позывные Hodor 51, 52, 53. Вероятно, это является отсылкой к одноименному персонажу сериала "Игра престолов", передает РИА Новости со ссылкой на портал The Drive. Hodor 51 и Hodor 52 направлялись в Румынию. Однако затем один из самолетов полетел к береговой линии в сторону Крыма. Он приблизился к полуострову на расстояние примерно 65 километров. Для его перехвата в воздух был поднят российский истребитель Су-27.

Ранее стало известно о том, что российские истребители успешно перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США, приблизившиеся к нашим границам со стороны Черного и Балтийского морей. В Минобороны отметили, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами.

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Видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27