Меркель сделала заявление об отмене санкций против России

Позиция Берлина не изменилась

Ангела Меркель назвала условия ослабления санкций против России. По ее словам, это произойдет при наличии прогресса в реализации Минских соглашений.

Заявление германского канцлера прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Санкции не будут сняты, пока не будет достигнут прогресс в украинском урегулировании. При этом на встрече она не обсуждала с Зеленским усиление давления на Россию.

Еще одним условием Меркель назвала Крым. По ее словам, санкции не будут отменены, пока полуостров не вернется в состав Украины, пишет "Интерфакс".

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что наличие санкций - единственный бескровный путь возобновления мира в Европе. Тех, кто призывает отменить их, украинский президент пригласил в Донбасс, чтобы "убедиться, сколько зла принесла людям война". Его слова приводит РИА Новости.

Видео: Меркель затрясло в присутствии Зеленского

Европейские страны ввели санкции в 2014 году в связи с событиями на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. За пять лет ограничительные меры неоднократно расширялись. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.