ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель сделала заявление об отмене санкций против России

16:10
  • вторник
  • 18 июня 2019

Позиция Берлина не изменилась

Ангела Меркель назвала условия ослабления санкций против России. По ее словам, это произойдет при наличии прогресса в реализации Минских соглашений.

Заявление германского канцлера прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Санкции не будут сняты, пока не будет достигнут прогресс в украинском урегулировании. При этом на встрече она не обсуждала с Зеленским усиление давления на Россию.

Еще одним условием Меркель назвала Крым. По ее словам, санкции не будут отменены, пока полуостров не вернется в состав Украины, пишет "Интерфакс".

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что наличие санкций - единственный бескровный путь возобновления мира в Европе. Тех, кто призывает отменить их, украинский президент пригласил в Донбасс, чтобы "убедиться, сколько зла принесла людям война". Его слова приводит РИА Новости.

Видео: Меркель затрясло в присутствии Зеленского

Европейские страны ввели санкции в 2014 году в связи с событиями на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. За пять лет ограничительные меры неоднократно расширялись. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.

Новости по теме
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.