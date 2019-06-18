Подозреваемого в убийстве младшего сына Соколова отпустили на свободу

Расследование жестокого убийства продолжается

Младшего сына хоккеиста Максима Соколова 15-летнего Арсения выпустили на свободу.

72 часа, на которые был задержан подросток, истекли, однако подозрений с него не сняли, пишет telegram-канал "Mash на Мойке". Следователи ждут результатов экспертизы по делу.

Страшная трагедия произошла 13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области. В доме хоккеиста Максима Соколова нашли убитой его 45-летнюю жену Ирину. Рядом с ней лежал тяжело раненый 18-летний Максим Соколов-младший. Изначально именно его считали подозреваемым в убийстве и попытке суицида. Однако затем подозрения пали на Арсения.