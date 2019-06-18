Собянин открыл Дворец гимнастики в Лужниках

Москва будет гордиться этим объектом

Сергей Собянин во вторник открыл Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках". Об этом сообщает ТВЦ.RU.

"Москва - центр художественной гимнастики, и, конечно, давно уже была идея создания такого мощного, мирового уровня центра. Но это все были идеи, пока Ирина Александровна не взялась за это дело своими руками, душой и предложила организовать в Москве такой проект", - рассказал мэр, отметив, что объект построен полностью на частные деньги.

Собянин назвал Дворец гимнастики уникальным объектом и подчеркнул, что город будет поддерживать его содержание.

"Поздравляю москвичей с уникальным объектом, который будет, конечно, работать на спортсменов, на высшие спортивные достижения, но, надеюсь, и просто для любителей этого спорта, для жителей, которые здесь рядом проживают, для всей Москвы. Это еще один объект, которым мы должны гордиться", - сказал глава города.

Винер-Усманова в ответ поблагодарила столичные власти за помощь в создании Дворца гимнастики. При его возведении удалось воплотить все задумки, в том числе дизайнерские.