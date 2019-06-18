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Порошенко набивается в друзья к Зеленскому

17:08
  • вторник
  • 18 июня 2019

Экс-президент неожиданно сменил риторику

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его окружение неожиданно решило отказаться от критики нового лидера страны Владимира Зеленского и его команды.
Порошенко похвалил Зеленского за скандальную речь в Брюсселе

Партия Порошенко "Европейская солидарность" (ранее называлась "Блок Петра Порошенко" – прим. ред.) не может позволить себе резких высказываний в адрес новой власти накануне парламентских выборов. В противном случае, она потеряет часть голосов.

Соратники Порошенко рассчитывают на поддержку со стороны Зеленского, пишет интернет-портал "Дни.ру". В частности, недавно экс-президент заявил, что, когда речь идет о национальных интересах личное и внутриполитическая борьба отходят на второй план.

Видео: роскошный особняк Порошенко закидали файерами

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