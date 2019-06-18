ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Война отменяется? Трамп и Си Цзиньпин договорились о встрече

17:05
  • вторник
  • 18 июня 2019

Ранее он пугал Пекин гигантскими пошлинами

Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите "Большой двадцатки", который открывается 28 июня в Осаке. Об этом американский президент написал в своем твиттере.

Он рассказал, что провел "очень хороший" телефонный разговор с китайским лидером. Подробности Трамп не сообщил, но заметил, что представители двух стран начнут переговоры до их встречи.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары в размере 300 миллиардов долларов, если на саммите G20 торговые переговоры с  Си Цзиньпином не состоятся. Конкретных сроков он не назвал, но намекнул на то, что они зависят от сговорчивости Пекина.

Весной Дональд Трамп поднял тарифы на китайский импорт на общую сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25%. При этом американский президент уверен, что Китай согласится на торговое соглашение, поскольку терпит убытки. Экономисты придерживаются другого мнения. По их словам, развязанная Трампом торговая война ложится на плечи американцев, поскольку пошлины на китайский импорт увеличивает стоимость потребительских товаров.

Главное сегодня
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.