Война отменяется? Трамп и Си Цзиньпин договорились о встрече

Ранее он пугал Пекин гигантскими пошлинами

Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите "Большой двадцатки", который открывается 28 июня в Осаке. Об этом американский президент написал в своем твиттере.

Он рассказал, что провел "очень хороший" телефонный разговор с китайским лидером. Подробности Трамп не сообщил, но заметил, что представители двух стран начнут переговоры до их встречи.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары в размере 300 миллиардов долларов, если на саммите G20 торговые переговоры с Си Цзиньпином не состоятся. Конкретных сроков он не назвал, но намекнул на то, что они зависят от сговорчивости Пекина.

Весной Дональд Трамп поднял тарифы на китайский импорт на общую сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25%. При этом американский президент уверен, что Китай согласится на торговое соглашение, поскольку терпит убытки. Экономисты придерживаются другого мнения. По их словам, развязанная Трампом торговая война ложится на плечи американцев, поскольку пошлины на китайский импорт увеличивает стоимость потребительских товаров.