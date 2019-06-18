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Россияне попали в смертельную перестрелку в Стамбуле

17:18
  • вторник
  • 18 июня 2019

Причиной конфликта могла стать попытка ограбления

В Стамбуле произошла массовая драка со стрельбой между гражданами России и Грузии. В результате, по разным данным, погибли от одного до двух человек.

Как рассказал официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, причиной конфликта могла стать попытка ограбления почты со стороны грузин. Трое вооруженных мужчин вошли в офис почтовых отправлений. После этого они потребовали от всех присутствующих лечь на пол. Однако российские граждане оказались не робкого десятка и сами напали на налетчиков. В итоге двое из сопротивляющихся получили ранения, сообщает "Интерфакс".

При этом скончался один из грабителей. Это 56-летний Тенгиз Пхакадзе. Он умер по дороге в больницу. Его ранили в голову, сообщает "Коммерсант". Отмечается, что от ранения в брюшную полость умер один из россиян. Однако полиция опровергла сообщения о смерти гражданина России, передает MK.RU.

Между тем, произошедшее могло стать результатом простых криминальных разборок на почве конфликта интересов по мелкому бизнесу. Задержаны несколько человек с обеих сторон. В розыск объявлены двое граждан Грузии.

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