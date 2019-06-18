ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бутина нашла непыльную работу в американской тюрьме

17:53
  • вторник
  • 18 июня 2019

За деньги, разумеется

Осужденная в США россиянка Бутина занялась преподаванием в тюрьме. Ей разрешили вести четыре дисциплины: математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение, в частности, основы демократии США.

По словам отца девушки, преподавание помогает ей справится с нелегкой жизнью в тюрьме, пишет газета "Известия". За свою работу Бутина получает "маленькое финансовое вознаграждение".

30-летнюю россиянку Марию Бутину арестовали 15 июля 2018 года в США. Ее обвинили в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность без необходимой регистрации в качестве иноагента.

В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием. Она признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США. 26 апреля 2019 года суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство России". С учетом отбытия части срока она должна выйти на свободу в ноябре.

МИД России считает дело Бутиной полностью сфабрикованным.

Видео: Бутина вышла на связь

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Мария Бутина
Мария Бутина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.