Бутина нашла непыльную работу в американской тюрьме

За деньги, разумеется

Осужденная в США россиянка Бутина занялась преподаванием в тюрьме. Ей разрешили вести четыре дисциплины: математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение, в частности, основы демократии США.

По словам отца девушки, преподавание помогает ей справится с нелегкой жизнью в тюрьме, пишет газета "Известия". За свою работу Бутина получает "маленькое финансовое вознаграждение".

30-летнюю россиянку Марию Бутину арестовали 15 июля 2018 года в США. Ее обвинили в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность без необходимой регистрации в качестве иноагента.

В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием. Она признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США. 26 апреля 2019 года суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство России". С учетом отбытия части срока она должна выйти на свободу в ноябре.

МИД России считает дело Бутиной полностью сфабрикованным.

Видео: Бутина вышла на связь