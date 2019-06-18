На Шиесе организован свободный доступ на площадку технопарка

Вход открыт для всех желающих

На стройплощадке технопарка "Шиес" открыли свободный проход. Об этом сообщил инвестор проекта.

В компании рассказали, что первый этап подготовки территории завершен в строго установленный срок. Вся техника уже покинула станцию Шиес. Теперь на месте работ сняты ограничения для прохода, любой желающий может посмотреть, что происходит на площадке. Вход открыт в рабочее время и по записи.

Проход на площадку для осмотра инвестор проводит в рамках программы открытости и организации широкого общественного диалога вокруг строительства экотехнопарка.