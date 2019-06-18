ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Шиесе организован свободный доступ на площадку технопарка

17:47
  • вторник
  • 18 июня 2019

Вход открыт для всех желающих

На стройплощадке технопарка "Шиес" открыли свободный проход. Об этом сообщил инвестор проекта.

В компании рассказали, что первый этап подготовки территории завершен в строго установленный срок. Вся техника уже покинула станцию Шиес. Теперь на месте работ сняты ограничения для прохода, любой желающий может посмотреть, что происходит на площадке. Вход открыт в рабочее время и по записи.

Проход на площадку для осмотра инвестор проводит в рамках программы открытости и организации широкого общественного диалога вокруг строительства экотехнопарка.

Главное сегодня
Строительство технопарка "Шиес"
Строительство технопарка "Шиес"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.