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На Марсе произошел мощный взрыв

18:06
  • вторник
  • 18 июня 2019

Точная дата взрыва пока не установлена

На поверхности Марса обнаружен кратер, который появился там недавно. Его сфотографировал орбитальный разведчик NASA Mars Reconnaissance Orbiter. При этом за 13 лет наблюдения в рамках этого проекта ничего похожего на Красной планете зафиксировано не было.

Этот кратер образовался после столкновения планеты с небесным телом диаметром около полутора метров. Как отметили сотрудники университета Аризоны, которые занимаются анализом снимков, взрыв сорвал с поверхности почву. Образовался след диаметром 15-16 метров, сообщает РИА Новости.

Точная дата взрыва пока не установлена. Дело в том, что аппарат MRO не покрывает планету полностью. Исследователи отметили, что кратер появился на Марсе в период между сентябрем 2016 года и февралем 2019-го, отмечает портал Space.

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