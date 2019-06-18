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В Леонида Ярмольника врезался велосипедист

18:26
  • вторник
  • 18 июня 2019

Несмотря на ДТП, все счастливы

Актер Леонид Ярмольник попал в аварию на перекрестке в центре Москвы возле Новодевичьего монастыря.

Артист стоял на перекрестке перед пешеходным пешеходом, дожидаясь зеленого сигнала светофора, как вдруг в него врезался велосипедист. В результате на капоте Mercedes Ярмольника появились царапины, сообщает интернет-портал "Дни.ру".

Ярмольнику пришлось вызывать инспекторов, чтобы они зафиксировали повреждения и составили протокол. Пострадавших в результате аварии нет. "Все счастливы", - рассказал kp.ru концертный директор артиста Табриз Шахиди. 

Леонид Исаакович ранее уже попадал в неприятные ДТП. Так, в 2016 году по вине актера столкнулись четыре автомобиля, среди которых оказался Mercedes, принадлежащий ФСО. Ярмольнику пришлось выплатить более 800 тысяч рублей за ремонт служебной машины.

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