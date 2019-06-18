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Военные вертолеты устроили переполох на ростовском пляже

18:30
  • вторник
  • 18 июня 2019

Отдыхающие испугались из-за произошедшего

Свидетелями неожиданного зрелища стали отдыхающие на пляже в Ростовской области. В нескольких метрах над водой пролетели вертолеты Ми-28 и Ми-8.

Они промчались над рекой, в которой купались люди. Очевидцы отметили, что боевые машины пролетели примерно километр. После этого они сделали круг над одним из холмов и направились обратно.

Инцидент произошел 17 июня в районе станицы Мелиховская. При этом поначалу присутствующие, в том числе, дети испугались. Однако на обратном направлении появление вертолетов вызвало у них восторг. При этом до сих пор непонятно, в чем был смысл таких маневров со стороны вертолетчиков, передает сайт "Пятого канала".

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