В московских "Лужниках" открылся Дворец гимнастики

Он построен на частные деньги и будет некоммерческим

В Москве в олимпийском комплексе "Лужники" открылся дворец художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Это пятиэтажный комплекс, уникальный не только по архитектуре, но и по наполнению. Спортсменки смогут жить и тренироваться под одной крышей. На открытие центра приехал Сергей Собянин. Мэр посмотрел показательные выступления столичных гимнасток и отметил, что проект, реализованный на частные деньги, будет абсолютно некоммерческим и поможет воспитать новые поколения чемпионок.

Чтобы побывать во всех помещениях этого Дворца спорта потребуется не один день, говорит чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова. Но что же ждет там, если фасад здания уже завораживает. Витражное остекление и крыша в форме парящей золотой ленты. Чтобы было не только красиво, но и качественно, устойчивость кровли к московским погодным условиям проверяли в аэродинамической трубе.

Ирина Винер-Усманова всегда строга к мелочам. И это касается не только выступлений ее воспитанниц, но и дизайна Дворца спорта. Тренер лично работала над проектом здания. И теперь это большой спортивный город со спа, тренажерным залом, допинг-контролем, медико-восстановительным комплексом и даже общежитием. Здесь во время соревнований спортсмены смогут жить, тренироваться и выступать в одном здании. Первое показательное выступление с судейского места посмотрел мэр Москвы.

"Мы выбрали самое лучшее место – в Лужниках, в спортивном сердце Москвы. Но были сомнения, честно говоря, потому что у нас много хороших идей, но далеко не все они воплощаются. Здесь спасибо Ирине Александровне, Алишеру Усманову – 100 процентов за частные деньги – построен уникальный объект, абсолютно некоммерческий. Москва, конечно, будет помогать для текущего содержания этого объекта поддержки спортсменов. Спасибо вам, если бы не вы, этого объекта бы не было", - сказал Собянин.

Узоры и орнаменты, словно, находишься не в спортивном комплексе, а в музее. Все это, по словам, Ирины Винер-Усмановой, должно не говорить, а кричать о России. Спортивная арена отвечает всем международным требованиям, да и размером она с почти пять баскетбольных площадок.

Четыре тысячи зрителей смогут следить за соревнованиями с этих трибун. Причем, часть кресел – это так называемые бличеры. Похожие сейчас используют при оснащении театров. При необходимости, они выдвигаются и тогда мест становится еще больше.

Вип-ложи, отдельный бокс для комментаторов. Теперь даже онлайн-трансляции станут ярче и четче. Разглядеть получится не только сложное сочетание пластики и танца, но и мимику гимнасток. Свое дело сделает и свет: то очень яркий, то мерцающий, будто, над головой не прожекторы, а звездное небо. Впрочем, звезд тут будет достаточно. Центр станет местом подготовки будущих чемпионов России и мира. Олимпиады, спортивные состязания – все это будет уже совсем скоро. Через месяц в этих стенах пройдет первый Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров.

Елена Макарова, Илья Ушаков, Александр Савин, Владимир Черных. "ТВ Центр".