Зеленский нелепо оправдался за равнодушие к трясущейся Меркель

Президент Украины уверен, что с ним канцлер была в безопасности

Канцлеру Германии во вторник стало плохо во время встречи в Берлине с президентом Украины. Ангелу Меркель сильно трясло, и казалось, она не устоит на ногах. Однако пeреговоры отменять не стали. Всё прошло, как было запланировано, хотя и нельзя сказать, что результативно. Как резюмировал Владимир Зеленский, выстраивать диалог мешают имеющиеся у сторон принципиальные разногласия.

Первый визит нового президента Украины в Германию немецкие власти постарались сделать максимально теплым и торжественным. Почетный караул. Оркестр, исполняющий гимны. Именно в этот момент Ангеле Меркель, и это хорошо видно на этих кадрах, стало плохо, передает "ТВ Центр".

Не заметить этого Зеленский, стоящий рядом, разумеется не мог. Однако он сделал вид, что ничего не происходит, из-за неопытности явно не понимая, как реагировать. Соблюдать "протокол" или помочь Меркель. Зеленский предпочел первое, на пресс-конференции попытавшись на этот счёт отшутиться.

"Я был рядом с канцлером Меркель. С ней было все хорошо", - отметил президент Украины.

Подобное с канцлером, кстати, происходит, не впервые. Несколько лет назад такой же приступ был у Меркель в Мексике во время сильной жары. Именно на неё, а в Берлине сейчас около плюс 30-ти, списали и сегодняшний инцидент. Хотя причины могут быть куда серьезнее, рассуждают политологи, намекая на серьезное заболевание немецкого лидера, которое могло обостриться из-за жаркой погоды или стресса. В эту версию вполне укладывается и предстоящий уход Меркель из политики. Хотя сама она объяснила эту дрожь достаточно банальной причиной.

"Я выпила по крайней мере три стакана воды. Только этого мне и не хватало!", - сказала канцлер Германии.

Впрочем, на результат самих переговоров этот инцидент не повлиял. Никаких сенсаций от них и не ждали. Зеленский, отправляясь в Берлин, прекрасно знал, что скажет Меркель. И касательно Донбасса, и касательно антироссийских санкций.

"Пока не будет достигнут прогресс на юго-востоке Украины, санкции не могут быть сняты", - сказала Меркель.

"Я благодарен канцлеру Германии за последовательную поддержку. А тех, кто агитирует за снятие санкций, я призываю побывать в Донбассе и убедиться, сколько бед принесла украинским людям эта война", - сказал Зеленский.

Но президент Украины, опять же в силу неопытности, похоже ставит не на ту лошадь. Меркель уходит. А те, кто с большой долей вероятности придут ей на смену, уже публично заявляют о необходимости сближения Германии и России. О том, что санкции только вредят, давно твердит и немецкий бизнес.

"В политике эффект от антироссийских санкций практически нулевой, тогда как для немецких компаний, ведущих дела с Россией, ущерб от них просто колоссальный", - сказал президент Союза машиностроителей Германии Карл Мартин Велкер.

Среди сторонников отмены санкций и три премьера немецких федеральных земель: Михаэль Кречмер, Штефан Вайль и Мануэла Швезиг. Все они, кстати, возглавляют восточные регионы страны, ранее входившие в ГДР, а также являются либо членами партии Меркель, либо партий, входящих в правящую коалицию с ней. Чиновники утверждают - санкции не работают и их нужно отменять, что в Киеве вызывает вполне понятное раздражение. Посол Украины в Германии Андрей Мельник уже обвинил немецкие власти в предательстве.

Зеленский в этом плане высказывался конечно мягче. Однако даже он не скрывал недовольства касательно позиций Германии по "Северному потоку -2", который раздражает Украину не меньше, чем возможная отмена антироссийских санкций. Но убедить Берлин отказаться от участия в проекте, оказалось не по силам ни Вашингтону, ни уж тем более Порошенко с Зеленским.

"Ни для кого не секрет, что наши позиции касательно проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. Однако мы готовы к предметному диалогу с Германией по поводу этого непростого вопроса. Сохранение транзита российского газа через Украину, его сохранение в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы", - сказал Зеленский.

"Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение. [Владимир] Путин меня всегда заверял, что он знает об этом. В этой связи "Северный поток - 2" и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом", - отметила Меркель.

И Москва обеими руками "за". И за возобновление прямых поставок газа на Украину, что значительно дешевле виртуальных закупок в Европе. И за сохранение транзита, остановка которого грозит Украине не только потерей миллиардов, но и самой настоящей энергетической катастрофой. Потому как не будет транзита, не будет и реверса. Контракт истекает 31 декабря этого года. Но новые украинские власти не спешат начинать переговоры по новому договору, похоже до конца не просчитывая последствий.

Александр Панюшкин, Алексей Олейнченко, "ТВ Центр".

Видео: Меркель затрясло на встрече с Зеленским