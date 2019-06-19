Собянин: Москва досрочно приступила к раздельному сбору мусора

Условия для раздельного сбора отходов в жилом секторе создадут не позднее 31 декабря

Москва переходит к раздельному сбору мусора досрочно. Такое решение было принято во время заседания президиума столичного правительства под председательством мэра города Сергея Собянина.

В результате президиум правительства Москвы принял постановление "О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве". Это постановление устанавливает сроки реализации I этапа перехода к раздельному сбору (накоплению) отходов в Москве c 1 января 2020 года.

Согласно документу, не позднее 31 декабря 2019 года в жилом секторе столицы должны быть созданы условия для раздельного сбора отходов. Это вторичное сырье - пластик, стекло, бумага, картон, металл, в том числе, алюминиевые банки - и иные виды отходов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Теперь места сбора отходов во дворах многоквартирных домов будут оборудованы отдельной ёмкостью для накопления вторичного сырья. Другие виды отходов все еще должны накапливаться в существующих контейнерах.

Кроме жилого сектора, аналогичную систему раздельного сбора отходов внедрят в учреждениях социальной сферы. В них происходит образование отходов.

А еще будет проработан вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов, а также других объектов обслуживания. Новая система раздельного сбора поможет увеличить долю вторичной переработки отходов, а также сократить объемы их захоронения.

При этом сохранятся действующие в отдельных районах Москвы пилотные системы раздельного сбора отходов с сортировкой на несколько фракций. Позднее опыт, полученный во время этого эксперимента, будет использован для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в Москве.

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