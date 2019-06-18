В России повысят "обидное" пособие на детей в 50 рублей

Но не всем

Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отметил на совещании с членами кабинета Дмитрий Медведев, выплату будут получать только наиболее нуждающиеся семьи с доходом ниже установленного уровня. Эту величину предстоит рассчитать отдельно. Премьер отметил, что пособие сейчас составляет всего 50 рублей, оно было установлено еще в 1994 году как временная мера.

"За 25 лет сумма эта ни разу не повышалась, не индексировалась и, конечно, ее размеры вызывают у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно. Семьи с детьми крайне уязвимы в материальном отношении. Нужно обеспечивать им поддержку, причем не по принципу, которым, к сожалению, раньше зачастую руководствовались - всем понемногу, зато поровну, а в адекватном объеме и с учетом реальной нуждаемости", - заявил Медведев.