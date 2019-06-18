ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росстат сообщил о резком росте цен на бензин

19:17
  • вторник
  • 18 июня 2019

Правительство держит ситуацию под контролем

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5% по сравнению с предыдущими месяцами. В апреле 2019 года этот показатель повысился на 0,2%, в марте — снизился на 4%.

Кроме того, по данным Росстата, поднялись цены на газовый стабильный конденсат (на 18%), на сжиженные пропан и бутан (на 8,4%), на нефтяной кокс (на 5%) и на прочие нефтяные газы (на 11,8%). В свою очередь сырая нефть за май подрожала на 4,5%, пишет агентство URA.RU.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение проверить информацию о росте цен на бензин, в частности в регионах Сибири и на Дальнем Востоке. Если сообщения подтвердятся, нужно будет принять необходимые меры, отметил глава кабмина.

Видео: Медведев о росте цен на бензин

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Заправка автомобиля
Заправка автомобиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.