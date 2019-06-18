Росстат сообщил о резком росте цен на бензин

Правительство держит ситуацию под контролем

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5% по сравнению с предыдущими месяцами. В апреле 2019 года этот показатель повысился на 0,2%, в марте — снизился на 4%.

Кроме того, по данным Росстата, поднялись цены на газовый стабильный конденсат (на 18%), на сжиженные пропан и бутан (на 8,4%), на нефтяной кокс (на 5%) и на прочие нефтяные газы (на 11,8%). В свою очередь сырая нефть за май подрожала на 4,5%, пишет агентство URA.RU.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение проверить информацию о росте цен на бензин, в частности в регионах Сибири и на Дальнем Востоке. Если сообщения подтвердятся, нужно будет принять необходимые меры, отметил глава кабмина.

Видео: Медведев о росте цен на бензин