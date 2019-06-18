В Японии испугались новой "Фукусимы" из-за мощного землетрясения

Обрушилось маленькое цунами

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на севере Японии в префектуре Ниигата. Она находится по соседству с префектурой Мияги, на которой расположена печально известная АЭС "Фукусима-1".

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован у побережья префектуры Ямагата на глубине примерно 10 километров. После этого в префектурах Ямагата, Ниигата и Исикава объявили угрозу цунами.

Однако позднее предупреждение было отменено, сообщает РИА Новости. Само землетрясение напугало местных жителей. Они сразу же вспомнили о произошедшем в 2011 году на АЭС "Фукусима-1". Однако подземные толчки не вызвали внештатных ситуаций на остановленных семи реакторах АЭС Касивадзаки-Карива в префектуре Ниигата. Не случилось ничего экстраординарного и на АЭС в той самой Фукусиме.

Как пишет "Газета.Ru" со ссылкой на агентство KYODO, от землетрясения пострадали не менее четырех человек. Жертв нет.

Между тем, телеканал NHK сообщил, что маленькая волна все же достигла японских берегов. Так, в Ниигате отмечается, что высота волны составила примерно 10 сантиметров.

В марте 2011 года в Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой от 9,0 до 9,1. Эпицентр находился у северо-восточного побережья острова Хонсю. В результате на Японию обрушилось цунами. Погибли или пропали без вести более 18 тысяч человек. Стихийное бедствие также привело к аварии на АЭС "Фукусима-1", сопровождавшейся выбросами радиоактивных веществ. Из района расположения станции пришлось эвакуировать свыше 80 тысяч человек.

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