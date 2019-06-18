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Самолет с Киркоровым и детьми едва не разбился в "Домодедово"

19:47
  • вторник
  • 18 июня 2019

Артист остался жив благодаря грамотным действиям пилотов

Летевший из Болгарии самолет совершил жесткую посадку в столичном аэропорту "Домодедово". На борту находился Филипп Киркоров с детьми - семилетней Аллой-Викторией и шестилетним Мартином-Кристином.

Воздушное судно ударилось шасси о взлетно-посадочную полосу и пилотам пришлось уйти на второй круг. В результате все завершилось благополучно.

"Очень резко снизились, коснулись земли и тут же взлетели наверх. Вот и все. Все остальное было в руках пилотов и сил небесных, которые нас вернули на землю в нормальное положение",- рассказал "360" артист.

Киркоров поблагодарил пилотов за их профессионализм, заметив, что все могло закончиться печально. Сейчас певец успокаивает своих детей, которые сопровождали знаменитого папу в гастролях. Алла-Виктория и Мартин-Кристин не на шутку перепугались из-за резких движений самолета.

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