Путин провел совещание перед "прямой линией"

​В адрес главы государства поступило уже около миллиона обращений

Президент России Владимир Путин провел в преддверии своей "прямой линии" с гражданами страны совещание. Традиционное ежегодное общение главы государства с россиянами пройдёт 20 июня, передает "ТВ Центр".

А во вторник и среду российский лидер готовится к мероприятию. По последним данным, в адрес Владимира Путина поступило уже около миллиона обращений. Их можно передать, позвонив в колл-центры, с помощью SMS или через интернет.

Начнётся "прямая линия" в полдень. Время эфира не ограничено. При этом ни один вопрос не останется без внимания. Все поступившие сообщения обрабатываются в администрации президента, и далее глава государства отдаёт по ним соответствующие поручения руководителям регионов и ведомств.