ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел совещание перед "прямой линией"

20:21
  • вторник
  • 18 июня 2019

​В адрес главы государства поступило уже около миллиона обращений

Президент России Владимир Путин провел в преддверии своей "прямой линии" с гражданами страны совещание. Традиционное ежегодное общение главы государства с россиянами пройдёт 20 июня, передает "ТВ Центр".

А во вторник и среду российский лидер готовится к мероприятию. По последним данным, в адрес Владимира Путина поступило уже около миллиона обращений. Их можно передать, позвонив в колл-центры, с помощью SMS или через интернет.

Начнётся "прямая линия" в полдень. Время эфира не ограничено. При этом ни один вопрос не останется без внимания. Все поступившие сообщения обрабатываются в администрации президента, и далее глава государства отдаёт по ним соответствующие поручения руководителям регионов и ведомств. 

Главное сегодня
Владимир Путин проводин совещание в преддверии "Прямой линии с президентом России
Владимир Путин проводин совещание в преддверии "Прямой линии с президентом России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.