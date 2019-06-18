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Трамп сменил и.о. главы Пентагона

20:55
  • вторник
  • 18 июня 2019

Им стал министр сухопутных сил США

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении на пост исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера. Он ранее был министром сухопутных сил Соединенных Штатов.

Человек, исполнявший обязанности министра обороны США с января 2019 года Патрик Шанахан, заявил, что не будет претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

Как сообщил в своем Twitter Трамп, Шанахан будет больше времени уделять семье. В связи с этим американский лидер поблагодарил чиновника за "чудесную" работу.

В 2018 году глава Пентагона Джеймс Мэттис по прозвищу "Бешеный пёс" ушел со своего поста. Основной причиной стали разногласия между министром обороны и главой государства.

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