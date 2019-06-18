Слова Киркорова о жесткой посадке в "Домодедово" опровергли

Артист немного преувеличил

Аэропорт "Домодедово" и авиакомпания S7 опровергли заявление певца Филиппа Киркорова о том, что самолет из Варны совершил жесткую посадку.

"Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме", - отметили в пресс-службе воздушной гавани. В авиакомпании S7 подтвердили, что самолет действительно уходил на второй круг, но это было сделано из-за сильного ветра.

Ранее Филипп Киркоров, который возвращался из гастролей со своими детьми, заявил, что его самолет совершил жесткую посадку в "Домодедово", ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу, а затем ушел на второй круг. Алла-Виктория и Мартин-Кристин не на шутку перепугались из-за резких движений самолета, рассказал певец.