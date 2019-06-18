Собянин: Москва досрочно приступила к раздельному сбору мусора

Первый этап реформы стартует 1 января

Москва досрочно перейдет к раздельному сбору мусора уже с начала 2020-го года. Такое решение было принято на вторничном заседании столичного правительства под председательством Сергея Собянина, передает "ТВ Центр".

Первый этап реформы стартует 1 января. К этому времени в жилых районах на контейнерных площадках во дворах установят специальные емкости для вторичного сырья - стекла, пластика, бумаги, картона, металла. Другие отходы будут по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Аналогичную схему станут использовать в учреждениях социальной сферы. Позднее к реформе присоединятся магазины и другие объекты торговли и обслуживания. Новый принцип сбора мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и уменьшить объемы их захоронения.