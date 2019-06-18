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Собянин: Москва досрочно приступила к раздельному сбору мусора

22:15
  • вторник
  • 18 июня 2019

Первый этап реформы стартует 1 января

Москва досрочно перейдет к раздельному сбору мусора уже с начала 2020-го года. Такое решение было принято на вторничном заседании столичного правительства под председательством Сергея Собянина, передает "ТВ Центр".

Первый этап реформы стартует 1 января. К этому времени в жилых районах на контейнерных площадках во дворах установят специальные емкости для вторичного сырья - стекла, пластика, бумаги, картона, металла. Другие отходы будут по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Аналогичную схему  станут использовать в учреждениях социальной сферы. Позднее к реформе присоединятся магазины и другие объекты торговли и обслуживания. Новый принцип сбора мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и уменьшить объемы их захоронения.

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Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
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