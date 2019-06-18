Афера века: над ЧМ-2022 в Катаре нависла серьезная опасность

​Что происходит с легендой футбола Мишелем Платини

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был задержан сегодня полицией в одном из пригородов Парижа. Его доставили на допрос по делу о коррупции в высшем руководстве международного футбола. По словам представителей Платини, он был не арестован, а по требованию следователя взят под стражу как свидетель. Это сделано, чтобы исключить какие-либо договорённости между лицами, вовлечёнными в процесс. Но как долго экс-президент УЕФА просидит в участке пока не известно.

То ли дело тёмное, то ли банальная путаница в юридических терминах. С одной стороны, сообщается, что Мишель Платини взят под стражу, с другой - что он проходит по делу исключительно как свидетель. Это особо подчеркивает его адвокат. С третьей - француза якобы подозревают в получении взятки за помощь Катару в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. При этом конкретных обвинений никто никому не предъявлял, сообщает "ТВ Центр".

"На сегодняшний день идут вот эти шумы, пока каких-то процессуальных документов о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого Платини отсутствуют. Пока его допрашивают как свидетеля и говорить о его вине абсолютно преждевременно", - отметил спортивный юрист Сергей Алексеев.

Мишель Платини - фигура в футболе более, чем крупная. Легенда. Один из лучших футболистов прошлого века. Единственный, кто получал награду "Золотой мяч" три года подряд. С 2007 по 2015 годы - президент УЕФА. И весьма успешный. На его счету много реформ, в том числе и так называемые fair play - принципы взаимоуважения на поле. То, что человека такого уровня взяли под стражу - о многом говорит, уверены эксперты. Дыма без огня не бывает. Хотя и верится с трудом.

"Платини - все-таки символ, и то, что происходит с этим человеком, конечно, очень печально... Если это будет доказано, но по большому счету пока доказательств нет, это, конечно, будет аферой века. И здесь должны будут приняты какие-то беспрецедентные методы наказания и конечно реакция мирового сообщества, футбольного, прежде всего", - отметил заместитель главного редактора газеты "Комсомольская правда" Павел Садков.

Право стать организатором чемпионата мира Катар получил в 2010-м. Опередил тогда США, Южную Корею, Японию и Австралию. Чем открыл ящик Пандоры. После выборов сразу заговорили: шейхи купили ФИФА. Причем в коррупции подозревали не только руководителей федерации в лице ее главы Йозефа Блаттера и вице-президента Платини, но и политиков во главе с президентом Франции Николя Саркози. Якобы последний вступил в сговор с Дохой и через Платини организовал давление на членов исполкома. Расследование тогда факта подкупа не выявило, хоть и стоило Блаттеру и Платини высоких постов. Сейчас - новый виток. Похоже на месть со стороны проигравших, считают эксперты.

"Дело против Платини было инициировано именно Соединенными Штатами Америки в паре со Швейцарией, и в данный момент этим уже занимаются правоохранительные органы Франции. Мы можем предположить, что действительно идет конкурентная борьба и в случае какого-то приговора Платини, проведение чемпионата мира по футболу может быть перенесено в другую страну, в том числе и в США", - подчеркнул Сергей Алексеев.

Впрочем, выбор Катара страной-организатором мирового футбольного форума многим не нравится и по объективным причинам. Летом в этой стране - запредельная для игры жара. Из-за этого сроки чемпионата впервые в истории сдвинуты на конец ноября. А это и изменения в графике других важных турниров и потери от трансляций и продажи билетов в миллиарды евро. В общем, слишком широкому кругу лиц выгоден этот скандал. По сути, всем, кроме, собственно, организаторов. Катар уже вложил огромные средства, а теперь чемпионат могут попросту забрать. Под прицелом, конечно, и репутация государства.

"Мы готовимся со всей серьезностью. Осталось достроить еще шесть стадионов. К концу этого года или в первом квартале следующего года мы запустим два. А к 2021 году все наши спортивные сооружения будут готовы. Все должно пройти на самом высоком уровне", - подчеркнул генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль Тавади.

На допросе, по сообщениям представителей французской прокуратуры, Мишель Платини вел себя уверенно и "не дал ни единого повода придраться к чему-либо". Отверг все обвинения. Выпустили ли француза из-под стражи - неизвестно.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".