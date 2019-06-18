Киев получил от США деньги и требование по Вышинскому

На Украине принялись критиковать Европу

США выделят дополнительную военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне. Средства пойдут на подготовку и оснащение военнослужащих. Из Штатов Киеву посылают не только приятные сигналы. Базирующийся там Неправительственный Комитет защиты журналистов в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому призвал немедленно освободить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого ещё при Петре Порошенко обвинили в госизмене. С приходом нового руководства пока ничего не поменялось.

Политической живучести украинского генпрокурора местные чиновники могут только позавидовать. Зеленский обещал отправить Евгения Луценко в отставку еще даже до избрания президентом. Сказано - сделано. В Раду направлено представление, только вот оснований для сложения полномочий парламентарии не нашли. Генпрокурор тоже покидать свой пост не согласен. Вот и во вторник профильный комитет Рады вернул документы, не найдя среди них заключения дисциплинарной комиссии. И ладно бы простой формализм - принципиальная позиция. Представитель президента в парламенте явно раздражен. Ни одной инициативы Зеленского депутаты так и не поддержали, сообщает "ТВ Центр".

"Очень просим парламент Украины найти возможность на этой пленарной неделе рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. На увольнение президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности генерального прокурора Украины, об увольнении [Павла] Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении [Вадима] Пристайко министром иностранных дел Украины", - заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Поданные списки коалиции, которая по факту уже давно развалилась, Стефанчук назвал "отпиской", а ведь именно от них зависит признает ли Конституционный суд решение Зеленского о роспуске Рады законным. Парламентарии отчаянно пытаются усидеть в своих креслах. Пока президент в Европейском турне, отдельные политики буквально "переобуваются в воздухе". Юлия Тимошенко, получившая прозвище "газовая принцесса" рассуждает о значении газопровода "Северный Поток -2".

"Северный поток-2" для Украины недопустим. Это, по сути, за спиной Украины нас, украинцев, предали европейцы. Они, по сути, вопреки интересам Украины, никому не нужный "Северный поток-2" запустили, потому что украинская ГТС может нормально справиться со всеми объемами транспортировки", - отметила лидер партии "Батькивщина".

Все это - новые политические тренды, объясняют эксперты. Впереди выборы в Верховную Раду. Старая антироссийская риторика всем порядком поднадоела. На обещанные президентом преобразования рассчитывать тоже не приходится. А вот критиковать Европу - относительно новая тенденция, которая, по всей видимости, должна принести политические очки.

"Запад сделал все для ослабления и деиндустриализации Украины. В этом плане Запад сделал даже больше, чем Россия. Почему? Да потому что новый геополитический игрок, такой, как Украина, с ее фантастическим потенциалом никому был не нужен", - сказал депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий.

И у европейских партнеров происходящее в стране вызывает массу вопросов. Штаты направляют в Киев нового поверенного в делах - Уильяма Тейлора. Он будет курировать предстоящие парламентские выборы. Господина Тейлора в Киеве хорошо знают. Он уже был послом с 2006 по 2009 годы. Правда теплого приема на этот раз не было. В посольство поступил анонимный звонок о минировании.

Пришла из Вашингтона и другая новость. Неправительственный комитет защиты журналистов требует немедленно освободить Главного редактора "РИА Новости — Украина" Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене за выполнение своих профессиональных обязанностей. Письмо направлено лично президенту.

Обеспокоены судьбой Вышинского и в ОБСЕ. Впрочем, пока лишь на словах. Киевский суд 18 июня продолжил рассмотрение резонансного дела. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитный своей вины не признает. Новое заседание назначено на 3 июля.

Матвей Шестаков, Виталий Марченко, "ТВ Центр".