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Против Порошенко завели очередное уголовное дело

22:55
  • вторник
  • 18 июня 2019

Оно связано с незаконным назначением кабмина

На Украине Государственное бюро расследований открыло очередное уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Оно связано с незаконным назначением кабинета министров в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде.

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Как рассказал бывший член команды Виктора Януковича, который занимает должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов, дело также возбуждено в отношении спикера Рады Андрея Парубия. В своем Telegram-канале он поясняет, что дело открыто по заявлению юриста.

По его словам, в 2016 году из коалиции "Европейская Украина" вышли фракции Радикальной партии Олега Ляшко, партии "Батькивщина", а также "Самопомощь". После этого она фактически перестала существовать по причине отсутствия необходимого большинства.

Тем не менее, Порошенко все равно предложил парламенту "осуществить назначения ряда лиц на должности премьер-министра Украины и членов правительства", передает ТАСС. Эти действия сопровождались внесением в официальные документы заведомо ложных сведений о наличии коалиции.

Портнов добавил, что в действиях Порошенко, Парубия и премьер-министра страны Владимира Гройсмана присутствует состав преступлений, предусмотренных статьей "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Злоупотребление властью и служебным положением", "Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов".

Ранее против Порошенко были выдвинуты обвинения в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти. Все расследуемые против Порошенко дела могут привести к тому, что он окажется в следственном изоляторе в начале июля.

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