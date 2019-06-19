Неопытный Зеленский показал в Европе несостоятельность Украины

В Германии президента Украины воспринимали как младшего товарища

В эфире программы "События 25-й час" оценили политические президента Украины Владимира Зеленского и его европейское турне. Речь также зашла о его возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Игорь Морозов, заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации.

"Его воспринимали как очень неопытного, младшего товарища, которому надо дать рекомендации и нравоучения. Мне кажется, украинцы, посмотрев интервью, пресс-подходы своим президентом вряд ли будут довольны. Он показывает несостоятельность того, что происходит на Украине, начиная с Минских соглашений… <…> Говоря о том, как он будет разговаривать с Путиным, если встретится, то это полный абсурд. Начать с конфликтных точек восприятия – Крым и Донбасс – это сразу исключить себя из позитивного диалога", - сказал эксперт.

Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому Bild заявил, что придумал фразу для первой встречи с Владимиром Путиным. Президент Украины намерен указать на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. В Кремле в ответ на это указали, что позиция Зеленского "набирает очертания" его предшественника - Петра Порошенко.

Полный комментарий Морозова смотрите в видео:

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