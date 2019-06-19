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Жителей Кабардино-Балкарии предупредили об угрозе прорыва дамбы

08:18
  • среда
  • 19 июня 2019

Мощные потоки воды ранее снесли один из мостов в регионе

Последствия удара стихии устраняют сразу в нескольких российских регионах. На Липецкую область обрушились мощные ливни, грозы и ураганный ветер, передает "ТВ Центр".

В Ельце выпал крупный град. Из-за проливных дождей улицы города оказались под водой. Движение транспорта фактически парализовано. Не проехать и в нескольких подтопленных районах Рязани. Похожая картина в Евпатории и Сыктывкаре. в Омской области действует режим ЧС. Там из-за ливней затоплены огромные площади сельхозугодий. В Кабардино-Балкарии мощные потоки воды снесли мост. Есть угроза прорыва дамбы.

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