"Гори в аду, гнида!" Шепелев сделал заявление после жалоб семьи Фриске

Дмитрий больше не может терпеть нападки родственников Жанны

По случаю четвертой годовщины смерти Жанны Фриске сразу несколько телеканалов выпустили шоу о певице. В студиях отметились родители и сестра Жанны, а также ее подруги.

Все они наперебой жаловались на Дмитрия Шепелева, взывали к его совести, а некоторые опустились до откровенных оскорблений и упреков. Сам телеведущий проигнорировал все эфиры, и даже не оставил ни одного поста в соцсетях в память о скончавшейся возлюбленной.

Подписчики Дмитрия, знакомые с ситуацией только со слов близких Фриске, набросились на телеведущего с упреками. Его обвинили в неуважении к памяти Жанны и забросали гневными комментариями. Тут уж Шепелев не выдержал и ответил хейтерам, записав видеообращение.

"Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые", - начал свою речь Дмитрий (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. – Прим.Ред.).

По наблюдениям шоумена, большинство злобных высказываний принадлежали очень милым дамам. "Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа "гори в аду, гнида", "что б ты сдох, мразь". А в их профиле, если заглянуть, написано "любящая мамочка двух чудных детишек" и фоточки котиков, пирогов и цветочков. Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!" - с сарказлмом заметил Шепелев.

Дмитрий попросил женщин не тратить зря свои силы и не писать ему гадости. "Мои друзья, пожалуйста не нужно писать плохое: я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице. Пойду приберусь", - заключил он.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Певица страдала от опухоли мозга. У нее остался сын Платон от телеведущего Дмитрия Шепелева. Отец не дает мальчику видеться с родственниками мамы, из-за чего разгорелся скандал, который не утихает до сих пор.

Видео: передача "Прощание. Жанна Фриске"