Трамп объявил о выдвижении на второй срок

Американский лидер дал старт своей новой президентской кампании

Дональд Трамп официально объявил о намерении идти на второй президентский срок. Свое заявление он сделал на митинге в Орландо, где четыре года назад стартовала его первая предвыборная кампания, передает "ТВ Центр".

В нынешней речи снова не обошлось без российской темы. Трамп напомнил, что на расследование спецпрокурора Мюллера было потрачено 40 миллионов бюджетных долларов, и оно показало, что никакого сговора и вмешательства России в американские выборы в 2016 году не было. Вместе с тем политические противники продолжают обвинять президента в связях с Москвой. Трамп назвал это "мистификацией", придуманной демократами.

"Мы прошли через величайшую охоту на ведьм. Единственный сговор был совершен демократами, лживыми СМИ и людьми, которые финансировали фальшивое досье, нечестную Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии. Всё это было попыткой изменить результаты выборов. Демократов не волнует Россия. Они заботятся только о своей политической власти. Они пришли за мной, за моей семьей и бизнесом, почти всеми, кого я когда-либо знал или с кем работал, но в действительности они пришли за вами. Они хотят уничтожить нашу страну. Этого не случится", - сказал Трамп.

По словам Трампа, до него никто не занимал такой жесткой позиции по отношению к Москве. Президент США заявил, что он ввел антироссийские санкции, а также предоставил всей Европе альтернативный источник энергии - сжиженный газ, который, по его мнению, серьезно бьет по российским поставкам.

Кроме того, Трамп упомянул и то, что он нарастил военную силу. В связи с этим, кстати, у конгрессменов к нему уже появились вопросы. Сенаторы попросили объяснить, почему Пентагон, вопреки их позиции, решил направить тысячу военных на Ближний Восток для противостояния Тегерану.

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