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Больницу под Дамаском укомплектовали по высшим стандартам

08:54
  • среда
  • 19 июня 2019

В других сирийских городах стационаров такого уровня пока нет

В больнице под Дамаском за минувший год медики провели уже семь тысяч операций. После освобождения этой территории от боевиков на месте госпиталя были руины, но сейчас медучреждение полностью восстановлено и оснащено новейшим оборудованием. Прием пациентов ведут более 400 высококвалифицированных специалистов.

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В кресло стоматолога - теперь без страха. Ещё несколько лет назад, во время о войны, лечение зубов представляло собой настоящую пытку. Даже обезболивающего не было. Однако сейчас всё иначе.

"У нас в государственных клиниках всё бесплатно. Нужно потратить немного времени на дорогу, но зато получаешь помощь лучших специалистов", - рассказал Фатхим аль Феттах.

В хирургическом отделении всегда много пациентов. В других городах стационаров такого уровня пока нет, потому больных везут сюда.

"Работы сейчас хватает. В день проводим по семь операций. Но говорить об усталости не приходится - график работы позволяет вновь набраться сил", - сообщил хирург ортопедического отделения Ханнах Гарун.

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Лекарства и техника - в необходимом объёме. Такова политика сирийского Минздрава. Если открывается новая или отремонтированная больница, она должна быть укомплектована по высшим стандартам. Важно, чтобы в освобождённых районах люди чувствовали возвращение мирной жизни.

"Только в прошлом году мы сделали семь тысяч самых разных операций. У нас самое современное оборудование. В каждом отделении работают лучшие врачи", - подчеркнул главный врач больницы Бассам Аль Муйи.

Стационар не работал долгих три года. Рвущиеся к Дамаску боевики захватили окрестные высоты, обстреливали дороги и саму больницу. Сейчас об ужасах войны ничего не напоминает. Медики рады новой интенсивной работе. Это означает, что их труд действительно востребован. В прошлом году после открытия здесь приняли более 60 тысяч пациентов.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр". Сирия.

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