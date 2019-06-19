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В рейтинг лучших университетов мира попали 25 российских вузов

08:55
  • среда
  • 19 июня 2019

МГУ вошел в топ-100 списка

Влиятельная британская компания Q. S. Опубликовала рейтинг лучших университетов планеты. В списке – 25 российских вузов, передает "ТВ Центр".

В рейтинг попали более тысячи учебных заведений по всему миру. В первую сотню уже несколько лет подряд попадает МГУ имени М. В. Ломоносова.

На втором и третьем месте среди наших  вузов - Новосибирский и Санкт-Петербургский госуниверситеты. В перечне также МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики и  МИФИ.

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