В рейтинг лучших университетов мира попали 25 российских вузов

МГУ вошел в топ-100 списка

Влиятельная британская компания Q. S. Опубликовала рейтинг лучших университетов планеты. В списке – 25 российских вузов, передает "ТВ Центр".

В рейтинг попали более тысячи учебных заведений по всему миру. В первую сотню уже несколько лет подряд попадает МГУ имени М. В. Ломоносова.

На втором и третьем месте среди наших вузов - Новосибирский и Санкт-Петербургский госуниверситеты. В перечне также МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики и МИФИ.

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