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"Я все время был связан": Алибасов пожаловался на врачей и страшную боль

08:20
  • среда
  • 19 июня 2019

Продюсер дал первое интервью после отравления

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, которого несколько дней назад выписали из больницы, дал первое интервью после отравления.

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Утром 18 июня Бари Алибасов пообщался с телеведущим Андреем Малаховым у себя дома. Во время разговора продюсер находился под действием седативных препаратов, что отразилось на его затрудненной речи. По словам его родных, Алибасов еще не до конца пришел в себя. 

"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", - заявил Алибасов. Интервью покажут в передаче "Прямой эфир" 19 июня. 

Ранее Бари Алибасов-младший сказал, что его отец думает, будто на дворе 1980-й год. При этом он работает на современном компьютере.  

Напомним, основателя группы "На-На" госпитализировали 4 июня. Он выпил жидкость для очистки труб, спутав ее с соком, и получил ожог четвертой степени. Он несколько дней находился в искусственной коме. 17 июня его неожиданно выписали из больницы. 

Комментарий Бари Алибасова-младшего о дальнейшей реабилитации отца

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