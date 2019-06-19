"Я все время был связан": Алибасов пожаловался на врачей и страшную боль

Продюсер дал первое интервью после отравления

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, которого несколько дней назад выписали из больницы, дал первое интервью после отравления.

Утром 18 июня Бари Алибасов пообщался с телеведущим Андреем Малаховым у себя дома. Во время разговора продюсер находился под действием седативных препаратов, что отразилось на его затрудненной речи. По словам его родных, Алибасов еще не до конца пришел в себя.

"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", - заявил Алибасов. Интервью покажут в передаче "Прямой эфир" 19 июня.

Ранее Бари Алибасов-младший сказал, что его отец думает, будто на дворе 1980-й год. При этом он работает на современном компьютере.

Напомним, основателя группы "На-На" госпитализировали 4 июня. Он выпил жидкость для очистки труб, спутав ее с соком, и получил ожог четвертой степени. Он несколько дней находился в искусственной коме. 17 июня его неожиданно выписали из больницы.

Комментарий Бари Алибасова-младшего о дальнейшей реабилитации отца