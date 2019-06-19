Молодым военным упростят путь к званию старшего лейтенанта

С дискриминацией выпускников гражданских вузов будет покончено

До конца года Минобороны разработает нормативно-правовые акты, согласно которым все лейтенанты будут получать очередное воинское звание через два года службы вне зависимости от места обучения.

Сейчас лейтенанты, окончившие институт, ждут получения звания "старшего лейтенанта" три года, а лейтенанты, вышедшие из военного училища, - всего два. Новый порядок установит единый срок для получения звания и устранит дискриминацию выпускников гражданских вузов.

Как пишут "Известия", во многих частях и на кораблях к лейтенантам относятся снисходительно. Согласно давно сложившемуся стереотипу, офицер с двумя звездочками - это вчерашний выпускник, которому еще предстоит многому научиться. На практике же лейтенантами нередко становятся 30-летние мужчины, которые воевали солдатами и затем окончили военное училище.

"В войсках в шутку говорят, что старший лейтенант - это первое офицерское звание, - рассказал доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" полковник Александр Перенджиев. - Лейтенанты его очень ждут. Я "майора" и "подполковника" так не обмывал, как погоны старшего лейтенанта. Это было счастье: теперь я уже не какой-то там молодой "летеха", и ко мне уже другое отношение - не как к вчерашнему выпускнику вуза, а как к человеку, который имеет опыт не просто военной, а офицерской службы".

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, 90% личного состава российских войск напрямую подчиняются старшим лейтенантам и капитанам (командирам роты или батареи).