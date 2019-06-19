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Молодым военным упростят путь к званию старшего лейтенанта

08:52
  • среда
  • 19 июня 2019

С дискриминацией выпускников гражданских вузов будет покончено

До конца года Минобороны разработает нормативно-правовые акты, согласно которым все лейтенанты будут получать очередное воинское звание через два года службы вне зависимости от места обучения. 
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Сейчас лейтенанты, окончившие институт, ждут получения звания "старшего лейтенанта" три года, а лейтенанты, вышедшие из военного училища, - всего два. Новый порядок установит единый срок для получения звания и устранит дискриминацию выпускников гражданских вузов.

Как пишут "Известия", во многих частях и на кораблях к лейтенантам относятся снисходительно. Согласно давно сложившемуся стереотипу, офицер с двумя звездочками - это вчерашний выпускник, которому еще предстоит многому научиться. На практике же лейтенантами нередко становятся 30-летние мужчины, которые воевали солдатами и затем окончили военное училище. 

"В войсках в шутку говорят, что старший лейтенант - это первое офицерское звание, - рассказал доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" полковник Александр Перенджиев. - Лейтенанты его очень ждут. Я "майора" и "подполковника" так не обмывал, как погоны старшего лейтенанта. Это было счастье: теперь я уже не какой-то там молодой "летеха", и ко мне уже другое отношение - не как к вчерашнему выпускнику вуза, а как к человеку, который имеет опыт не просто военной, а офицерской службы". 

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, 90% личного состава российских войск напрямую подчиняются старшим лейтенантам и капитанам (командирам роты или батареи). 

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