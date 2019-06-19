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Муж ушел от Климовой к 28-летней красавице-актрисе

09:07
  • среда
  • 19 июня 2019

Фото Гелы Месхи и звезды сериала "Улетный экипаж" появилось в Сети

После сообщения о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи, поклонники пары стали гадать, что же случилось. Некоторые даже припомнили ревность актера к успехам жены. Но, судя по фото, размещенным в СМИ, все гораздо банальнее.
Яркая жизнь Екатерины Климовой. Фото

Издание kp.ru подловило Гелу за объятиями с молодой актрисой. Кадр был сделан еще в конце апреля в кулуарах ММКФ. Отметим, что на кинофестиваль супруги явились по отдельности и это вызвало волну слухов. Однако тогда журналисты не стали публиковать скандальные снимки, в надежде, что супруги помирятся.

На кадрах Месхи нежно прижимает к себе 28-летнюю актрису Катрин Асси. Красавица с восточными корнями в ответ улыбается артисту и не скрывает своей симпатии к женатому мужчине.

"Между Катрин и Гелой в тот вечер буквально летали искры: супруг Климовой пожирал свою спутницу глазами, старался не выпускать ее из объятий и то и дело брал за руку", - пишет корреспондент kp.ru, присутствовавший на фестивале.

Катрин известна зрителям пока только по одной роли. Девушка сыграла стюардессу в сериале "Улетный экипаж". Катрин выросла в США. Ее мама владеет брендом модной одежды, а отец арабский бизнесмен.

Напомним, о разводе 41-летней Екатерины Климовой и 33-летнего Гелы Месхи стало известно в середине июня. Актриса отнесла заявление о расторжении брака в мае, слушание по делу пройдет в начале июля. У супругов есть совместная дочь Белла.

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