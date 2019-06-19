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Запад исказил информацию о ситуации в Сирии

09:49
  • среда
  • 19 июня 2019

ООН посоветовали лучше проверять свои источники

Ряд западных стран искажают информацию о происходящем на сирийской территории. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред нашей страны Василий Небензя в ответ на обвинения британских СМИ в том, что Россия наносит авиаудары по гражданским объектам в Идлибе, передает "ТВ Центр".

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ООН следует тщательнее проверять свои источники информации, так как российские военные не проводят атак против мирных граждан, подчеркнул Небензя. За обстрелами стоят боевики - подробную информацию об этом публикует российский Центр по примирению враждующих сторон, отчеты регулярно распространяются среди членов Совбеза.

Тем временем в сирийских провинциях, которые полностью перешли под контроль правительства, все больше факторов, свидетельствующих о том, что военные действия - в прошлом. В больнице под Дамаском за минувший год медики провели уже семь тысяч операций. После освобождения этой территории  от боевиков на месте госпиталя были руины, но сейчас медучреждение полностью восстановлено и оснащено новейшим оборудованием.

Прием пациентов ведут более 400 высококвалифицированных специалистов.  Подробнее смотрите в репортаже Павла Прокопенко:

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