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На место "бурейской аномалии" приехала научная экспедиция

09:56
  • среда
  • 19 июня 2019

Исследователи изучат место схода оползня на реке Бурея

В Хабаровский край к месту схода оползня на реке Бурея прибыла группа учёных. На вертолёте МЧС они доставили оборудование для изучения местности. Специалисты планируют исследовать сопку, в том числе на наличие трещин, которые могут привести к сходу нового оползня. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В конце прошлого года в Бурейском водохранилище обрушилось порядка 24 миллионов кубометров скальных пород. Ученые не исключают, что это аномалия. Существовала угроза затопления ближайших населенных пунктов и полной остановки работы ГЭС. В марте военные смогли устранить затор, проведя серию мощных взрывов.

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