Задания по ЕГЭ и ОГЭ станут индивидуальными для каждого школьника

Это случится после перевода экзаменов в компьютерную форму

Правительство подготовило доклад Федеральному собранию, согласно которому варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Как пишут "Известия" со ссылкой на документ, введение "автоматической генерации индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов" станет возможным после перевода ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Когда именно это произойдет, в Рособрнадзоре пока не знают.

Ожидается, что персонифицированный экзамен решит проблему списывания и "сливов" заданий в интернет. "Такой подход делает бесполезным примитивное списывание, а любой попавший в Сеть вариант ЕГЭ с гарантией будет отличаться от того, что школьник увидит на экзамене", - сказал завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Основатель блокчейн-проекта Universa Александр Бородич отметил, что для введения персонифицированного экзамена нужен мощный искусственный интеллект, способный создавать и проверять задания. Систему такой сложности необходимо будет защитить от взломов и кибератак, подчеркнул эксперт.

"Для обеспечения безопасности лучше всего использовать технологию распределенных реестров, которая не позволяет изменять внесенные в систему данные без согласования со всеми узлами сети, - сказал Бородич. - То есть, даже взломав один сервер, подделать результаты не получится".