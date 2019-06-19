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Задания по ЕГЭ и ОГЭ станут индивидуальными для каждого школьника

09:24
  • среда
  • 19 июня 2019

Это случится после перевода экзаменов в компьютерную форму

Правительство подготовило доклад Федеральному собранию, согласно которому варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными. 
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Как пишут "Известия" со ссылкой на документ, введение "автоматической генерации индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов" станет возможным после перевода ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Когда именно это произойдет, в Рособрнадзоре пока не знают. 

Ожидается, что персонифицированный экзамен решит проблему списывания и "сливов" заданий в интернет. "Такой подход делает бесполезным примитивное списывание, а любой попавший в Сеть вариант ЕГЭ с гарантией будет отличаться от того, что школьник увидит на экзамене", - сказал завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Основатель блокчейн-проекта Universa Александр Бородич отметил, что для введения персонифицированного экзамена нужен мощный искусственный интеллект, способный создавать и проверять задания. Систему такой сложности необходимо будет защитить от взломов и кибератак, подчеркнул эксперт.

"Для обеспечения безопасности лучше всего использовать технологию распределенных реестров, которая не позволяет изменять внесенные в систему данные без согласования со всеми узлами сети, - сказал Бородич. - То есть, даже взломав один сервер, подделать результаты не получится". 

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