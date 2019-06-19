Кейт Миддлтон по-хамски обошлась с королевой

Поступки герцогини удивили народ

Интернет-пользователи обсуждают поведение Кейт Миддлтон на церемонии вступления в рыцарский орден Подвязки, которая состоялась 17 июня в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Кейт Миддлтон заподозрили в грубости по отношению к 46-летней Летиции - супруге испанского короля Филиппа VI. В Сеть попало видео, на котором герцогиня Кембриджская выходит из машины и здоровается со знатными особами, ожидающими начала церемонии. 37-летняя Миддлтон поздоровалась со всеми, но проигнорировала королеву Летицию.

"Она даже не посмотрела на Летицию!", "Кем она себя возомнила? Очевидно, что это зависть", "В последнее время она стала очень грубой", "Что Летиция сделала Кейт?" - пишут интернет-пользователи.

Как объяснил Hello Magazine, Кейт Миддлтон не поздоровалась с королевой Летицией по той простой причине, что женщины уже виделись ранее в тот день. Они поздоровались в стенах Виндзорского замка.

Многие СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, что Миддлтон и испанская королева мило беседуют, дожидаясь торжественного вручения церемониальных повязок и звезд новоиспеченным рыцарям ордена Подвязки.

Журналисты и пользователи Сети обратили внимание еще на одну бестактность, якобы допущенную Кейт Миддлтон. Во время церемонии она так увлеклась разговором с нидерландской королевой Максимой, что 71-летней герцогине Корнуольской Камилле, второй супруге принца Чарльза, пришлось сделать женщинам замечание. После этого дамы обратили свои взоры на процессию рыцарей.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл не пришли на рыцарскую церемонию, поскольку герцог Сассекский не является членом древнего ордена в отличие от его брата. Принц Уильям стал членом ордена в 2008 году.